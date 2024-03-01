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Хабиб Нурмагомедов заявил, что UFC предлагали ему выступить на турнире UFC 300

Хабиб Нурмагомедов заявил, что UFC предлагали ему выступить на турнире UFC 300
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отрицательно ответил на предложение UFC обсудить возможность его участия на юбилейном турнире UFC 300, который должен пройти14 апреля.

«UFC связывались с Али Абдель-Азизом по поводу моего участия на UFC 300. Но я сказал Али, чтобы он больше никогда не беспокоил меня насчёт каких-либо боёв с моим участием», — сказал Хабиб в интервью порталу MMAJunkie.

Напомним, что свой последний поединок Хабиб Нурмагомедов провёл 24 октября на турнире UFC 254. Его бой с Джастином Гэтжи стал главным событием турнира. Поединок завершился досрочной победой Хабиба Нурмагомедова во втором раунде. После оглашения результата Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры.

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