Дерек Чисора дал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика

Британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора высказал своё мнение относительно предстоящего поединка между чемпионом WBC в тяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Моё мнение таково, что Усик победит, поскольку он будет пробивать удары в то место, где Фьюри получил сечку. Рефери остановит бой в восьмом раунде в пользу Усика из-за сечки», — приводит слова Чисоры портал talkSPORT.

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен состояться 18 мая на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально их бой должен был пройти 17 февраля, однако 2 февраля во время спарринга Фьюри получил сечку над правым глазом. Он был вынужден сняться ввиду этого обстоятельства.