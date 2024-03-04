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Харитон Агрба победил Хосе Мигеля Боррего и стал претендентом на пояс IBA

Серебряный призёр Европейских игр — 2019 россиянин Харитон Агрба единогласным решением судей (100-90, 99-91, 100-90) победил мексиканца Хосе Мигеля Боррего на турнире «Ночь чемпионов IBA» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.

Отметим, что после победы Агрба стал претендентом на чемпионский пояс IBA в весе до 67 кг.

Также в рамках турнира прошёл бой, в котором серебряный призёр Европейских игр — 2019 россиянин Габил Мамедов (1-0) единогласным решением судей в восьмираундовом поединке победил бронзового призёра чемпионата мира — 2015 белоруса Дмитрия Асанова (7-0, КО 3).

28-летний Агрба продлил серию побед на профессиональном ринге до 14 (девять нокаутом) при отсутствии поражений. В активе 26-летнего Боррего 20 побед (17 нокаутом), пять поражений.

Напомним, вечер бокса 3 марта в Сочи был организован Международной ассоциацией бокса (IBA). Заявки на участие в нём подали более 300 тысяч человек из 190 стран.