Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Харитон Агрба победил Хосе Мигеля Боррего и стал претендентом на пояс IBA

Харитон Агрба победил Хосе Мигеля Боррего и стал претендентом на пояс IBA
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Европейских игр — 2019 россиянин Харитон Агрба единогласным решением судей (100-90, 99-91, 100-90) победил мексиканца Хосе Мигеля Боррего на турнире «Ночь чемпионов IBA» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.

Отметим, что после победы Агрба стал претендентом на чемпионский пояс IBA в весе до 67 кг.

Также в рамках турнира прошёл бой, в котором серебряный призёр Европейских игр — 2019 россиянин Габил Мамедов (1-0) единогласным решением судей в восьмираундовом поединке победил бронзового призёра чемпионата мира — 2015 белоруса Дмитрия Асанова (7-0, КО 3).

28-летний Агрба продлил серию побед на профессиональном ринге до 14 (девять нокаутом) при отсутствии поражений. В активе 26-летнего Боррего 20 побед (17 нокаутом), пять поражений.

Напомним, вечер бокса 3 марта в Сочи был организован Международной ассоциацией бокса (IBA). Заявки на участие в нём подали более 300 тысяч человек из 190 стран.

Материалы по теме
Фьюри рассказал подробности восстановления от злополучного рассечения перед боем с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android