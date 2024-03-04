Сидельников: надеюсь, Ян перезагрузился и сделал правильные выводы

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников дал комментарий по поводу соотечественника Петра Яна.

«Всегда слежу за Петром, и он мне импонирует. Я надеюсь, что он перезагрузился, сделал правильные выводы, и, насколько я знаю, Пётр находится в отличной форме, в хорошем настроении, бодр духом. Можно только пожелать удачи», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Ян и представитель Китая Сонг Ядонг сразятся на турнире по смешанным единоборствам UFC 299. Спортивное мероприятие состоится в ночь на 10 марта мск.

Всего в активе Петра в смешанных единоборствах 21 поединок, в которых он добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою, который проходил 12 марта 2023 года, россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Ядонг в последнем поединке одолел американца Криса Гутьерреса.