Жена Анатолия Малыхина обратилась к нему после его исторической победы на ONE 166

Анита Малыхина, жена российского бойца ММА Анатолия Малыхина, высказалась о муже после его победы нокаутом в поединке с представителем Нидерландов Ренье де Риддером. Благодаря этому успеху Малыхин стал чемпионом промоушена ONE FC в среднем весе (до 93 кг). Ранее россиянин завоевал пояса в полутяжёлом (до 103 кг) и тяжёлом дивизионе (до 120 кг).

«Любовь моя, я верю во все твои смелые мечты, мечтай ещё смелее. Твоя преданность, любовь и отдача всему, что ты делаешь, это так красиво. Твой ежедневный тяжёлый труд и дисциплина, привели тебя туда, где ты сейчас. Впервые в мире такой результат – это же феноменально.

Люблю тебя, мой тройной чемпион», — написала Анита на своей странице в социальных сетях.