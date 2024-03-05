Титов рассказал, в каком случае Джошуа должен уверенно победить Нганну

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке между британцем Энтони Джошуа и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.

«Если Энтони Джошуа правильно подготовится и будет в хорошей форме, то он должен спокойно выигрывать в бою с Фрэнсисом Нганну», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Джошуа и Нганну встретятся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 9 марта в рамках большого боксёрского вечера. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия. Начало боксёрского вечера запланировано на 18:00 по московскому времени. Энтони и Фрэнсис выйдут в ринг не ранее 23:00 мск.