Григорий Дрозд: Курбанов иногда пижонит в ринге, у них с Мадримовым будет рубка

Известный экс-боксёр Григорий Дрозд поделился мнением о предстоящем бое боксёра RCC Boxing Promotions Магомеда Курбанова против Исраилма Мадримова.

«Это очень интересный поединок! Два этих боксёра очень похожи физически, но мне видится, с точки зрения техники и нацеленности на результат, что Мадримов чуть сильнее. Он все-таки олимпионик, это раз, ну и второе, если смотреть по оппозицию, то Исраил прошел огромную хорошую школу в Америке. У него были отличные оппоненты.

Я здесь вижу расклад 60 на 40 в пользу Мадримова. Мне нравится его стиль, а Курбанов иногда немного пижонит в ринге, у него есть такое в боях. И в некоторых эпизодах ему не хватает цепкости в маленьких эпизодах, Мадримов же всегда копает, боксирует агрессивно, цепляется за каждый шанс. Это будет очень интересный поединок! Мадримов для Курбанова – оппозиция нового, невиданного ранее уровня. Желаю боксерам хорошего, зрелищного поединка! Думаю, эти двое закатят знатную рубку», — приводит слова Григория Дрозда пресс-служба RCC.