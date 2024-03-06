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Хабиб Нурмагомедов назвал трёх любимых футбольных комментаторов

Хабиб Нурмагомедов назвал трёх любимых футбольных комментаторов
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Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих любимых футбольных комментаторах. По словам Хабиба, ими являются Георгий Черданцев, Виктор Гусев и Александр Елагин.

«Черданцев, Гусев. Комментаторы детства. Ещё был один, комментировавший английскую Премьер-лигу. Забыл его имя. Елагин? Да-да-да», — сказал Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

Также Хабиб отдельно отметил эмоциональную реакцию Черданцева после победы сборной России в четвертьфинальном матче чемпиона Европы 2008 года с национальной командой Нидерландов. Россияне тогда победили в дополнительное время со счётом 3:1.

«Как он орал!» — с улыбкой сказал Хабиб.

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