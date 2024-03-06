Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC анонсировал турнир в Абу-Даби

UFC анонсировал турнир в Абу-Даби
Комментарии

Пресс-служба промоушена UFC объявила о проведении летнего турнира в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

«Возвращаемся в Абу-Даби 3 августа! Как думаете, кто выступит в главном бою вечера?» — говорится в сообщении UFC.

Фото: UFC

Ранее турнир в Абу-Даби проводился в октябре прошлого года (UFC 294). В главном бою того спортивного мероприятия встречались россиянин Ислам Махачев и представитель Австралии Александр Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам тогда одержал победу в первом раунде: россиянин попал по австралийцу хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре после этого рефери принял решение остановил поединок.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ответил сыну на вопрос, может ли он драться как Махачев.

Материалы по теме
Хабиб рассказал, что ответил сыну на вопрос, может ли он драться как Махачев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android