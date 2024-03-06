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Вартанян предложил Исмагулову провести реванш по правилам ММА

Вартанян предложил Исмагулову провести реванш по правилам ММА
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Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян, сегодня, 6 марта, одержавший победу в кикбоксёрском поединке с казахстанцем Дамиром Исмагуловым, заявил о готовности провести реванш по правилам ММА.

Напомним, поединок бойцов прошёл в рамках турнира «Наше Дело 82» и завершился победой Вартаняна раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

Для Дамира Исмагулова выступление стало первым после ухода из UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48 в июле, казахстанец проиграл единогласным решением американскому бойцу Гранту Доусону.

Вартанян в своём последнем бою на ACA 159 в июне победил техническим нокаутом казахстанца Артёма Резникова.

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