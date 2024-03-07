Украинец Гвоздик рассказал, что будет болеть за Бетербиева

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик заявил, что в предстоящем поединке между Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (22-0, 11 КО) будет болеть за Бетербиева.

«В этой паре я буду болеть за Бетербиева. Но только лишь по той причине, что он меня победил. И автоматически его победа над Биволом повышает моё резюме. Только из-за этого. Каких-то личных симпатий к Биволу или Бетербиеву или же наоборот, какой-то неприязни, у меня нет. Мне всё равно. Только спортивная призма.

Бетербиев состарился. Но, как по мне, всё ещё довольно-таки сильный. Это интересный бой. Думаю, что шансы 50/50. Немного склоняюсь в пользу Бетербиева. Но главное, чтобы решающую роль не сыграл его возраст. Может, он уже и не прежний. Но мне кажется, что он всё ещё очень сильный», — приводит мнение Гвоздика издание Vringe.

Бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдёт 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).