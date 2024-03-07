Чемпион АСА Раисов заявил о желании провести бой с Илией Топурией

Самый молодой чемпион АСА в полулёгком весе, 28-летний Юсуф Раисов рассказал о своём желании провести поединок с действующим чемпионом UFC Илией Топурией.

«В этом году у меня есть цели — восстановиться после травмы, и как профессиональный спортсмен большую часть времени буду уделять развитию и тренировкам. Сейчас идёт месяц Рамадан, и летом, скорее всего, я выступлю. Возможно, это будет интересный и громкий поединок. Лига АСА умеет организовывать такие громкие бои и должна что-то предложить. Где-то в июне выступлю, а дальше посмотрим. Лёгких планов никогда не ставлю, потому что наш спорт приносит сюрпризы

С кем хотел бы подраться? Интересен чемпион UFC в полулёгком весе, кто недавно забрал титул, Илия Топурия. Вне зависимости от лиги из первой «пятёрки», мне был бы интересен бой с любым бойцом из топ-5 рейтинга», — сказал Раисов в интервью PR-службе корпорации «Синергия».