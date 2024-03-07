«Пора отправить Майка спать». Джейк Пол — о поединке с Тайсоном

Американский боксёр и блогер Джейк Пол прокомментировал организацию поединка с легендарным боксёром Майком Тайсоном. Их бой назначен на 20 июля 2024 года.

«Это даже не нужно продвигать, если честно. Самый громкий бой XXI века на самом большом стадионе НФЛ на крупнейшей в мире стриминговой платформе. Независимо от того, будете ли вы смотреть трансляцию, пойдёте ли на стадион, за кого вы будете болеть, являетесь ли вы поклонником бокса или нет − вы не пропустите это. С нетерпением жду 20 июля, чтобы устроить потрясающий бой против сильнейшего боксёра всех времён — Майка Тайсона.

Я планирую стать чемпионом мира, и теперь у меня есть шанс проявить себя против величайшего чемпиона мира в тяжёлом весе, самого крутого человека на планете и самого опасного боксёра всех времён. Пора отправить Майка спать», — написал Пол в своих социальных сетях.