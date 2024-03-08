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Майк Тайсон отреагировал на слова Джейка Пола в свой адрес после анонса их боя

Майк Тайсон отреагировал на слова Джейка Пола в свой адрес после анонса их боя
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Прославленный американский боксёр Майк Тайсон прокомментировал недавние слова своего соотечественника Джейка Пола, сказанные им после анонса их поединка. Их бой запланирован на 20 июля. После анонса Джейк, помимо прочего, заявил следующее: «Я планирую стать чемпионом мира. ⟨...⟩ Пора отправить Майка спать».

«Посмотрим», — ответил Тайсон в социальных сетях.

Тайсон за время профессиональной карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. В настоящий момент легендарному боксёру 57 лет.

В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение.

57-летний Майк Тайсон показал видео боксёрской тренировки:

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