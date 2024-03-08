«Он сравнивает себя с Гэтжи, значит я буду Хабибом». Алмейда — о поединке с Блэйдсом

Бразильский проспект Жаилтон Алмейда решительно настроен победить американского топового бойца Кёртиса Блэйдса.

«Я приехал в Майами не для того, чтобы стать одним из многих бойцов тяжёлого веса, моя цель — заявить о себе. Если Кёртис не заметил моего удара, то это только потому, что мне ещё не приходилось им пользоваться.

В ноябре мне довелось провести пять раундов против Деррика Льюиса, которого можно считать самым тяжёлым и очень опытным бойцом в дивизионе. Всё, что я планировал сделать в поединке с ним — у меня получилось. Он говорил, что мой стиль довольно предсказуем. Может быть, но он не смотрел мои последние бои, и в субботу его ждёт сюрприз.

Он сравнивает себя с Гэтжи (ранее в одном из интервью Кёртис сравнил себя с Джастином Гэтжи из-за схожести в навыках борьбы и стойки — Прим. «Чемпионата»), значит я буду для него Хабибом. Это не проблема. Мне достаточно уронить его и вымотать на земле. Мой план — прикончить его», — приводит слова Алмейды портал Yahoo Sports.