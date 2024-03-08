Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко поздравил женщин с 8 марта, зачитав стих Пушкина

Александр Емельяненко поздравил женщин с 8 марта, зачитав стих Пушкина
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил женщин с 8 марта. Для этого именитый боец зачитал стихотворение Александра Пушкина «Виноград».

«Не стану я жалеть о розах,
Увядших с лёгкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

С праздником, вас милые дамы, с 8 марта!» — сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко поздравил женщин с 8 марта:

Ранее сообщалось, что Александр проведёт реванш с соотечественником, бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком. Он состоится в рамках лиги Ural FC. В последнем бою Емельяненко победил блогера Евгения Ершова, применив болевой приём в конце второго раунда.

Материалы по теме
Один — из рехаба, второй покусан собакой. Кому нужен реванш Дацика и Емельяненко
Один — из рехаба, второй покусан собакой. Кому нужен реванш Дацика и Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android