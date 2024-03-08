Александр Емельяненко поздравил женщин с 8 марта, зачитав стих Пушкина

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил женщин с 8 марта. Для этого именитый боец зачитал стихотворение Александра Пушкина «Виноград».

«Не стану я жалеть о розах,

Увядших с лёгкою весной;

Мне мил и виноград на лозах,

В кистях созревший под горой,

Краса моей долины злачной,

Отрада осени златой,

Продолговатый и прозрачный,

Как персты девы молодой.

С праздником, вас милые дамы, с 8 марта!» — сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко поздравил женщин с 8 марта:

Ранее сообщалось, что Александр проведёт реванш с соотечественником, бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком. Он состоится в рамках лиги Ural FC. В последнем бою Емельяненко победил блогера Евгения Ершова, применив болевой приём в конце второго раунда.