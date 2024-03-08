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Мэнни Пакьяо и Конор Бенн провели битву взглядов на фоне слухов о бое

Мэнни Пакьяо и Конор Бенн провели битву взглядов на фоне слухов о бое
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и британский боксёр Конор Бенн провели битву взглядов. Ранее сообщалось, что оба якобы ведут переговоры на предмет очного поединка в Саудовской Аравии.

Фото: Скриншот трансляции

Мэнни в настоящий момент 45 лет. За время карьеры в профессионалах он принял участие в 72 боях, в которых одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений, а ещё два поединка с его участием завершились вничью. На счету 27-летнего Бенна 23 победы в 23 поединках. 14 побед он добыл нокаутом.

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо:

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет запретил Пакьяо выступать на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

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