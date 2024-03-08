Конор Бенн отреагировал на слухи про бой с 45-летним Мэнни Пакьяо

Британский боксёр Конор Бенн прокомментировал слухи о переговорах с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо насчёт поединка. Ранее сообщалось, что они могут подраться в Саудовской Аравии.

«Я не могу ни подтвердить это, ни опровергнуть. Если и есть кто-то, кто может организовать бой в Саудовской Аравии, так это Его Превосходительство. Публика хочет этот поединок. Я бы хотел, чтобы она его получила», — приводит слова Бенна на своей странице в социальных сетях журналист Чарли Парсонс.

Пакьяо в настоящий момент 45 лет. За время карьеры в профессионалах он принял участие в 72 боях, в которых одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений, а ещё два поединка с его участием завершились вничью. На счету 27-летнего Бенна 23 победы в 23 поединках. 14 побед он добыл нокаутом.