Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Этот бой будет похож на мой поединок с Царукяном». Гамрот — о поединке с дос Аньосом

«Этот бой будет похож на мой поединок с Царукяном». Гамрот — о поединке с дос Аньосом
Аудио-версия:
Комментарии

Польский топовый легковес, выступающий в UFC, Матеуш Гамрот прокомментировал предстоящий поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильским ветераном Рафаэлем дос Аньосом. Их поединок состоится на турнире UFC 299, который пройдёт 10 марта в Майами.

«Рафаэль скорее всего будет пытаться прессинговать меня. От него я ожидаю много действий и грэпплинга. Я думаю, что этот бой может быть похож на мой поединок с Арманом Царукяном. На самом деле я счастлив, что могу драться с бывшим чемпионом, с сильным соперником. Это большое испытание, к которому я готов», — приводит слова Гамрота портал MMAJunkie.

Напомним, что в последнем поединке Матеуш Гамрот одержал победу над представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым. Бой был остановлен после того, как Физиев травмировал ногу и рефери присудил победу техническим нокаутом поляку.

Материалы по теме
Вартанян предположил, когда UFC организует титульный бой между Махачевым и Царукяном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android