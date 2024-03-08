«Этот бой будет похож на мой поединок с Царукяном». Гамрот — о поединке с дос Аньосом

Польский топовый легковес, выступающий в UFC, Матеуш Гамрот прокомментировал предстоящий поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильским ветераном Рафаэлем дос Аньосом. Их поединок состоится на турнире UFC 299, который пройдёт 10 марта в Майами.

«Рафаэль скорее всего будет пытаться прессинговать меня. От него я ожидаю много действий и грэпплинга. Я думаю, что этот бой может быть похож на мой поединок с Арманом Царукяном. На самом деле я счастлив, что могу драться с бывшим чемпионом, с сильным соперником. Это большое испытание, к которому я готов», — приводит слова Гамрота портал MMAJunkie.

Напомним, что в последнем поединке Матеуш Гамрот одержал победу над представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым. Бой был остановлен после того, как Физиев травмировал ногу и рефери присудил победу техническим нокаутом поляку.