Анатолий Малыхин прокомментировал поражение Фрэнсиса Нганну

Тройной чемпион One Championship в тяжёлом, полутяжёлом и среднем весе россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал результат боксёрского поединка между бывшим чемпионом в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF британцем Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, поединок между Джошуа и Нганну завершился победой британца нокаутом во втором раунде.

«Ещё вчера читал комментарии по поводу Фрэнсиса Нганну. Все говорили о том, насколько он силён, хорош и пуленепробиваемый. И сейчас я открыл комментарии, и там все пишут, какой он мёртвый и слабый. За один день ты можешь из пуленепробиваемого в решето превратиться. Жёсткая тема», — сказал Малыхин в своих социальных сетях.