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Стал известен новый соперник Абусупьяна Магомедова

Стал известен новый соперник Абусупьяна Магомедова
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В следующем поединке под эгидой UFC боец Абусупьян Магомедов встретится с бразильским ветераном Уорли Алвесом. Их бой назначен на турнир серии Fight Night и состоится 18 мая.

Напомним, в активе Абусупьяна Магомедова 25 побед, из которых одна была одержана в UFC, и шесть поражений, из которых три Абус потерпел в UFC. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 231, Абусупьян Магомедов уступил бразильцу Кайо Борральо единогласным решением судей.

Ворли Алвес имеет в своём рекорде 14 побед и семь поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби, Уорли был нокаутирован российским бойцом Икрамом Алискеровым. На данный момент Алвес идёт на серии из трёх поражений.

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