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Борис Медведев «задушил» экс-бойца UFC Омаргаджиева в главном бою RCC Intro 31

Борис Медведев «задушил» экс-бойца UFC Омаргаджиева в главном бою RCC Intro 31
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В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 31. В главном событии российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Борис Медведев встретился с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым, перешедшим из промоушена UFC.

Омаргаджиев попытался навязать работу в партере, однако Медведев раз за разом оказывался на ногах, а после и вовсе смог занять позицию сверху в борьбе, где отметился результативной работой локтями.

Во втором раунде Омаргаджиев замедлился и снова попытался навязать борьбу, но в одном из эпизодов отдал спину, чем и воспользовался Медведев, успешно проведя удушающий приём.

Результат поединка: победа Бориса Медведева удушающим приёмом во втором раунде.

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