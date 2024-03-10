Баста поздравил Петра Яна с победой

Известный российский музыкальный исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, поздравил бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна с победой над Сонг Ядонгом.

Фото: фото взято из личного архива Петра Яна

«С победой, Братец», — написал Василий в своих социальных сетях.

Напомним, Пётр Ян выходит на свои поединки под композицию Басты «Стволок за поясок». Сегодня на турнире UFC 299 Пётр также выходил под этот трек на бой с китайским топовым бойцом Сон Ядонгом. Поединок получился напряжённым, но тем не менее Пётр одержал победу единогласным решением судей и прервал серию из трёх поражений.

Профессиональный рекорд Петра Яна теперь составляет 17 побед, восемь из которых были одержаны досрочно, и пять поражений.