«Он опоздал на этот автобус». Кёртис Блэйдс — о потенциальном поединке с Ганом

Американский топовый тяжеловес Кёртис Блэйдс высказался решительно против поединка с бывшим временным чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом.

«Этого боя не будет. Я просил о том, чтобы нам сделали бой в прошлом, но он опоздал на этот автобус. Если моим следующим соперником будет не Аспиналл, тогда нам предстоит разобраться более детально. Прямо сейчас я не принимаю никаких конкретных решений, потому что не знаю, что происходит. За весь день я даже не проверил свой телефон. Но если соперником будет не Том, то нам предстоит проанализировать имеющиеся варианты. Хотя это точно будет не Ган, определённо не он», — приводит слова Блэйдса портал Cageside.

Сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 Кёртис Блэйдс нокаутировал бразильского проспекта Жаилтона Алмейду.