Марк Коулман госпитализирован в больницу и находится в тяжёлом состоянии

Легендарный американский боец ММА, член Зала славы UFC и первый чемпион UFC в тяжёлом весе Марк Коулман в данный момент лежит в больнице и находится в тяжёлом состоянии.

Фото: Фото взято из личного архива Майка Дэвиса

Вчера в доме Марка начался пожар. Собака, которая в тот момент находилась дома, разбудила Марка. Заметив пожар, он вначале спас своих родителей. После он вернулся в дом, чтобы спасти собаку. К сожалению, он надышался дыма и потерял сознание. Собака погибла в огне.

Напомним, Марк Коулман является чемпионом первого дивизиона студенческой лиги NCAA по вольной борьбе, а также первым линейным чемпионом UFC. Под эгидой данного промоушена Марк начал выступать ещё в 1996 году. Звание чемпиона UFC он завоевал в 1997 году на турнире UFC 12, будучи непобеждённым. Его оппонентом был Ден Северн, которого Марк победил болевым приёмом.