Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марк Коулман госпитализирован в больницу и находится в тяжёлом состоянии

Марк Коулман госпитализирован в больницу и находится в тяжёлом состоянии
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный американский боец ММА, член Зала славы UFC и первый чемпион UFC в тяжёлом весе Марк Коулман в данный момент лежит в больнице и находится в тяжёлом состоянии.

Фото: Фото взято из личного архива Майка Дэвиса

Вчера в доме Марка начался пожар. Собака, которая в тот момент находилась дома, разбудила Марка. Заметив пожар, он вначале спас своих родителей. После он вернулся в дом, чтобы спасти собаку. К сожалению, он надышался дыма и потерял сознание. Собака погибла в огне.

Напомним, Марк Коулман является чемпионом первого дивизиона студенческой лиги NCAA по вольной борьбе, а также первым линейным чемпионом UFC. Под эгидой данного промоушена Марк начал выступать ещё в 1996 году. Звание чемпиона UFC он завоевал в 1997 году на турнире UFC 12, будучи непобеждённым. Его оппонентом был Ден Северн, которого Марк победил болевым приёмом.

Материалы по теме
«Так рождаются легенды». Дана Уайт прокомментировал победу Порье на UFC 299
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android