Джек Делла Маддалена сломал руку во время боя с Бёрнсом

Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена получил перелом руки во время поединка с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

«Джек Делла Маддалена в начале боя сломал руку. Но это не помешало ему оформить финиш! Настоящий солдат! P.S. Кики у Гилберта очень жёсткие!» — написал менеджер бойца Тим Симпсон в социальных сетях.

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299.В рамках главного карда состоялся поединок в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и австралийцем Джеком Маддаленой.

Бой продлился три раунда и завершился победой Маддалены техническим нокаутом.

До этого оппонентом Маддалены был Кевин Холланд, которого Джек победил раздельным решением судей.