Логан Пол рассказал, что отказался драться с Майком Тайсоном

Британский блогер Логан Пол рассказал о том, что ему предлагали бой с Майком Тайсоном до того, как его брат принял предложение о поединке.

«Я отказался от боя с Майком Тайсоном. Мне предлагали, но не за огромный мешок денег.

Меня спрашивали: «Как ты думаешь, ты сможешь победить Майка Тайсона?» Мой ответ — да. Я просто думаю, что он слишком стар, это безумие. Он дряхлый», — приводит слова Пола Daily Mail.

Ранее стало известно, что Джейк Пол проведёт поединок с Майком Тайсоном 20 июля.

Тайсон за время профессиональной карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас легендарному боксёру 57 лет.

В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение.