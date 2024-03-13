Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Логан Пол рассказал, что отказался драться с Майком Тайсоном

Логан Пол рассказал, что отказался драться с Майком Тайсоном
Аудио-версия:
Комментарии

Британский блогер Логан Пол рассказал о том, что ему предлагали бой с Майком Тайсоном до того, как его брат принял предложение о поединке.

«Я отказался от боя с Майком Тайсоном. Мне предлагали, но не за огромный мешок денег.

Меня спрашивали: «Как ты думаешь, ты сможешь победить Майка Тайсона?» Мой ответ — да. Я просто думаю, что он слишком стар, это безумие. Он дряхлый», — приводит слова Пола Daily Mail.

Ранее стало известно, что Джейк Пол проведёт поединок с Майком Тайсоном 20 июля.

Тайсон за время профессиональной карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас легендарному боксёру 57 лет.

В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение.

Материалы по теме
Унижение легенды. Пожилой Майк Тайсон ради денег подставится под страшные удары
Унижение легенды. Пожилой Майк Тайсон ради денег подставится под страшные удары
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android