Реванш Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика перенесён

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Бой между российскими бойцами Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком перенесён с 30 марта на 12 апреля.

Напомним, поединок должен состояться на турнире Ural FC.

Напомним, ранее Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик встречались в поединке по правилам бокса в рамках турнира Hardcore Boxing. Тогда победу одержал Вячеслав Дацик. Ему удалось нокаутировать Александра Емельяненко в первом раунде.

Александр Емельяненко провёл свой последний поединок 23 мая 2023 года под эгидой лиги «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его оппонентом был Евгений Ершов. Александр финишировал Евгения болевым приёмом в конце второго раунда.

Всего на счету Дацика в смешанных единоборствах семь побед (три — нокаутом) и восемь поражений. В августе россиянин провёл боксёрский поединок с экс-бойцом UFC британцем Оли Томпсоном и победил нокаутом.