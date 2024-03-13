Веттори: сейчас Адесанья проиграет всем в топ-3 среднего веса UFC

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори считает, что звёздный новозеландец Исраэль Адесанья больше не способен конкурировать с лучшими бойцами дивизиона.

«Адесанья проиграет в любом бою. Если он вернётся, то не выиграет ни одного боя. В первой тройке-четвёрке он не выиграет ни у кого. Я не думаю, что он победит Хамзата, его повалят.

Он просто проиграет. Люди скажут, что я хейтер и всё такое, но это правда. MMA развивается очень быстро. Поднимается уровень борьбы, и я не думаю, что Адесанья удержится. Годичный перерыв — это большой срок», — сказал Веттори в интервью YouTube-каналу The Shcmo.

Напомним, Адесанья лишился титула в сентябре, на UFC 293 проиграв единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду. Поражение стало для него третьим в карьере.