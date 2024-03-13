«Думаю, нам нужно повторить». Стрикленд обратился к дю Плесси

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд заявил о желании провести реванш с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Они давали Иззи реванш с Алексом после нокаута… А я с тобой провёл близкий бой. Думаю, нам нужно повторить», – написал Стрикленд в своих социальных сетях.

Отметим, что в ноябре 2022 года бразилец Алекс Перейра досрочно победил нигерийца Исраэля Адесанью и захватил на тот момент титул UFC в среднем дивизионе. А уже в апреле 2023 года Иззи нокаутировал южноамериканца в реванше.

Напомним, 21 января на турнире по смешанным единоборствам UFC 297, который состоялся в Торонто (Канада), Дрикус дю Плесси раздельным решением судей одержал победу над Шоном Стриклендом и стал новым чемпионом UFC в среднем дивизионе.