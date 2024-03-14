Царукян рассказал, какой русский боец помогает ему при подготовке, имитируя стиль Оливейры

Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян рассказал, что россиянин Александр Шаблий помогает ему при подготовке к поединку с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Саша выполняет задачу, имитируя Оливейру, а я стараюсь делать то, что делает Усман.

У нас не просто спарринг, кто кого убьёт, а мы именно выполняем работу, которая нам нужна под соперника. Что-то он подсказывает мне, что-то я подсказываю ему. Он один из умнейших бойцов в лёгком весе, и если бы он дрался в UFC, он бы тоже там шороху навёл. Я думаю, если мы вместе будем идти, я смогу стать чемпионом UFC, а он чемпионом Bellator. То есть мы друг друга дополняем», — сказал Царукян на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, поединок между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой запланирован на юбилейный турнир UFC 300, который состоится в ночь с 13 на 14 апреля по московскому времени.