Туиваса — Тыбура: результаты взвешивания перед турниром UFC Fight Night 237

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17 марта 2024 года состоится турнир UFC Fight Night 237, в главном событии которого встретятся представитель Австралии Тай Туиваса и поляк Марчин Тыбура. Сегодня, 15 марта, состоялась процедура официального взвешивания участников предстоящего турнира.

Главный кард:

Тай Туиваса (120,42 кг) vs Марчин Тыбура (112,03 кг);

Брайан Баттл (77,11 кг) vs Эндж Луса (77,56 кг);

Овинс Сен-Прё (93,44 кг) vs Кеннеди Нзечукву (92,98 кг);

Кристиан Родригес (65,77 кг) vs Исаак Дулгарян (65,99 кг);

Пэнни Кианзад (61,68 кг) vs Мэйси Чиассон (61,46 кг);

Джеральд Миршерт (84,14 кг) vs Брайан Барберена (84,36 кг).

Прелимы:

Натан Леви (70,98 кг)* vs Майк Дэвис (70,3 кг);

Жозиан Нунес (61,23 кг) vs Челси Чендлер (62,14 кг);

Жафел Фильо (56,92 кг) vs Оде Осборн (56,92 кг);

Джошуа Кулибао (66,22 кг) vs Дэнни Силва (67,35 кг)***;

Жаклин Аморим (52,61 кг) vs Кори Маккенна (52,38 кг);

Тиаго Мойзес (70,53 кг) vs Митч Рамирез (70,53 кг);

Харалампос Григориу (61,68 кг) vs Чад Анхелигер (61,23 кг).

* Натан Леви не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.

** Челси Чендлер не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории и будет оштрафована на 20% от гонорара в пользу соперницы.

*** Дэнни Силва не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.