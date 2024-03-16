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Поединок Тома Аспиналла и Алекса Перейры мог стать главным событием турнира UFC 300

Поединок Тома Аспиналла и Алекса Перейры мог стать главным событием турнира UFC 300
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Поединок между временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и обладателем титула в полутяжёлом весе UFC бразильцем Алексом Перейрой мог стать главным событием турнира UFC 300.

«Бой с Алексом (Перейрой) был потенциально главным событием турнира UFC 300. Мы немного поиграли с этой идеей, но, судя по всему, меня этот поединок интересовал больше, чем его. По сути, просто показалось, что он хотел перейти в тяжёлый вес, но пока не хочет этого делать. Вот и всё, что нужно знать», — приводит слова Тома Аспиналла портал Low Kick MMA.

Напомним, бойцы последний раз выступали на турнире UFC 295, в Нью-Йорке. Тогда Аспиналл одержал победу над россиянином Сергеем Павловичем, а Алекс Перейра победил чешского бойца Иржи Прохазку.

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