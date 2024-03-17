Похожий на Макгрегора наркоторговец выдавал себя за Конора, чтобы продвигать свой бизнес

В Великобритании произошла забавная история, связанная с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Местный наркоторговец Марк Най пошёл на крайние меры, выдавая себя за Конора, чтобы продвигать свой незаконный бизнес. Для этого он использовал визитки с названием «Макгрегор Энтерпрайз», сообщает аккаунт Wasted в одной из соцсетей.

Фото: Аккаунт Wasted

Преступная деятельность Ная закончилась, когда его поймали при попытке выброса наркотиков и двух мобильных телефонов. В 2021 году Най предстал перед судом и был приговорён к двум годам и девяти месяцам лишения свободы после того, как он признал себя виновным в хранении с целью распространения наркотиков класса А.

Примечательно, что Марк Най, выдавая себя за Макгрегора, действительно имеет внешнее сходство с именитым ирландцем.

Напомним, Конор уже длительное время не проводил официальных поединков.

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