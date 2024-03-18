Названа сумма, которую Майк Тайсон может заработать за бой с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мыслями о предстоящем поединке между прославленным американским боксёром Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом, выступающим в профессиональном боксе.

«Я уважаю Майка. Но, очевидно, для танго нужны двое. Мне кажется, ему, вероятно, действительно хорошо заплатят. Возможно, в итоге он заработает около 20 миллионов, а ведь Майку вот-вот исполнится 58 лет», — приводит слова Сехудо Give me Sport со ссылкой на его выступление в подкасте с Камару Усманом.

Напомним, поединок между Тайсоном и Полом запланирован на 20 июля. Ранее сообщалось, что он может получить статус официального. В настоящий момент Майку 57 лет. Джейку сейчас 27 лет.