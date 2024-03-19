Известные российские бойцы смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся чемпионом UFC в лёгком весе, и Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе промоушена Даны Уайта, сыграли в регбол. Соответствующее видео появилось на странице Nurmagomedov MMA School в социальных сетях.

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов сыграли в регбол:

В общей сложности в активе Махачева в смешанных единоборствах 25 побед при единственном поражении. В последнем поединке он одолел представителя Австралии Александра Волкановски. На счету Умара 17 побед в 17 боях. Ранее он оказался сильнее представителя Казахстана Бекзата Алмахана.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказал мнение, что бой с Порье поможет Махачеву стать настоящей звездой.