«Слава Богу, он удалил мой номер». Александр Емельяненко – об отношении к Дацику

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о своём отношении к соотечественнику, Вячеславу Дацику. 12 апреля они сразятся в Москве на турнире Ural FC 7.

«Как с человеком я с ним огороды не копал, ничего плохого к нему не испытываю. Не знаю, в каждую ли лунку он картошку закидывает. За столом я с ним не сидел и не могу сказать, чавкает ли он. Как спортсмен он молодец. Знаю, что на него устраивают большой поклёп. Я не сторонник этих поклёпов и не поддерживаю людей, которые этим занимаются. У него тоже непростой, нелёгкий жизненный путь, а люди просто выдёргивают из контекста и выкладывают. Он хороший человек и молодец.

Он мне постоянно какую-то фигню шлёт. Слава богу, он сейчас удалил мой номер. Сейчас на СВО поехал, мне звонят, спрашиваю: «Вы кто?» А оказывается, Дацик раздал всем [мой номер]. И начинают со мной общаться, за Дацика нелестно отзываться. В итоге кладу трубку — ну как я буду с незнакомым человеком общаться? Тем более он не знает моих отношений с Дациком, что это за человек. Все мы не идеальные. Кто без греха, пусть в меня камень бросит», — сказал Александр Емельяненко в беседе с журналистами.