Пётр Ян показал первое фото после операции

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Россиянин показал первый снимок после операции.

Фото: Из личного архива Петра Яна

«Операция прошла успешно. Впереди тяжёлая работа, реабилитация», — говорится в описании к фото.

Напомним, после недавнего поединка с китайским бойцом Сонг Ядонгом Ян и его команда сообщали о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою сообщалось, что россиянин тоже получил травму.

Бой Яна и Ядонга состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного мероприятия. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось в пользу Петра единогласным судейским решением.