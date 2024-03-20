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Пётр Ян показал первое фото после операции

Пётр Ян показал первое фото после операции
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Россиянин показал первый снимок после операции.

Фото: Из личного архива Петра Яна

«Операция прошла успешно. Впереди тяжёлая работа, реабилитация», — говорится в описании к фото.

Напомним, после недавнего поединка с китайским бойцом Сонг Ядонгом Ян и его команда сообщали о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою сообщалось, что россиянин тоже получил травму.
Бой Яна и Ядонга состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного мероприятия. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось в пользу Петра единогласным судейским решением.

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