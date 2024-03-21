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Пётр Ян: у О`Мэлли хороший уровень бокса, есть удар и тайминг

Пётр Ян: у О`Мэлли хороший уровень бокса, есть удар и тайминг
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Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян оценил уровень бокса действующего чемпиона дивизиона американца Шона О'Мэлли.

«У Шона достаточно хороший уровень бокса. Есть удар, тайминг, чувствительность, плюс он разнообразный. У него хороший бокс», — сказал Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Шон О'Мэлли стал чемпионом UFC в легчайшем весе в августе 2023 года на турнире UFC 292. Тогда он нокаутировал Алджамейна Стерлинга. А 10 марта 2024 года он провёл свою первую защиту титула в реванше с эквадорцем Марлоном Верой. Ранее бойцы уже встречались в октагоне и победу праздновал Марлон. Однако во втором поединке, который состоялся на турнире UFC 299, Шон О'Мэлли в доминирующем стиле смог победить Марлона Веру единогласным судейским решением.

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