Пётр Ян рассказал о тренерских указаниях в бою с Сонг Ядонгом

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян рассказал, какие советы он получал во время поединка с китайским топовым бойцом Сонг Ядонгом. Поединок завершился победой Петра единогласным решением судей.

«После первого раунда боя с Ядонгом сели в угол, всё было спокойно. Были указания, что первый раунд ты отдаёшь, нужно делать такие-то и такие вещи. Больше двигаться, поджимать, добавлять комбинации из нескольких ударов. Всё было чётко и спокойно», — сказал Пётр Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, что победа над Сонг Ядонгом позволила Петру прервать серию из трёх поражений. Ранее Пётр проигрывал Алджамейну Стерлингу в реванше, Шону О'Мэлли и Мерабу Двалишвили.