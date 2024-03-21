Пётр Ян вернулся в Екатеринбург после операции и встретился с женой

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян вернулся в Екатеринбург. Ранее российский боец перенёс операцию. Соответствующим фото у себя в социальных сетях поделилась жена Петра, Юлия.

Фото: Из личного архива Юлии Ян

Напомним, в последнем поединке Ян встречался с китайским спортсменом Сонг Ядонгом. Их бой проходил в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 299 и открывал главный кард спортивного мероприятия. Пётр одержал победу единогласным судейским решением.

Впоследствии стало известно, что в ходе подготовки к бою россиянин получил травму. После самого боя сообщалось о повреждении колена. В общей сложности на счету Петра в смешанных единоборствах 17 побед при пяти поражениях.

Ранее Ян рассказал о тренерских указаниях в бою с Ядонгом.