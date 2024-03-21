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Дана Уайт назвал величайшего бойца полусреднего веса в истории

Дана Уайт назвал величайшего бойца полусреднего веса в истории
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Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о величайшем бойце полусреднего веса в истории. По мнению Уайта, им является Камару Усман.

«Когда вы говорите о Камару Усмане, который дважды оказывался на вершине своего дивизиона… Возможно, он может вам не нравиться, но, чёрт возьми, вы не сможете отрицать, что он величайший полусредневес всех времён», — сказал Уайт на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Усман завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе в 2019 году, единогласным решением судей одолев американца Тайрона Вудли. В настоящий момент занимает первое место в рейтинге полусредневесов. Поясом владеет представитель Великобритании Леон Эдвардс. В общей сложности на счету Камару 20 побед и четыре поражения.

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