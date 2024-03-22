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Александр Емельяненко ответил на вопрос о возможности третьего боя с Дациком

Александр Емельяненко ответил на вопрос о возможности третьего боя с Дациком
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что возможность третьего поединка с соотечественником Вячеславом Дациком можно будет обсуждать только после второго боя.

«Сейчас приезжали ребята из сборной Сербии. Боксировали с ними. Будет ли третий бой, если одолею Дацика? Давайте не будем забегать вперёд. Давайте дождёмся этот бой, а потом будем думать о следующем поединке», — сказал Емельяненко в беседе с журналистами.

Напомним, второй поединок между Емельяненко и Дациком состоится 12 апреля в Москве. Спортсмены сразятся по правилам бокса в ММА-перчатках в рамках турнира Ural FC 7. Бой состоится в формате из пяти раундов по две минуты. В первом бою, который проходил в 2022 году, победу одержал Вячеслав.

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