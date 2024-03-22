Александр Емельяненко обозначил свою позицию по поводу потенциального боя с Гончаровым

Александр Емельяненко готов провести поединок с чемпионом АСА в тяжёлом весе Евгением Гончаровым.

«Я не видел ответов Гончарова. Если он готов провести бой, то пусть договаривается с организаторами, с лигой, где он является чемпионом. Пусть они выходят на меня, будем разговаривать, и я буду его гонять. Я готов забрать его пояс. Чтобы такие не позорили смешанные единоборства. Моя оценка была по последнему его бою (с Антоном Вязигиным. — Прим. «‎Чемпионата»). Чемпионы не должны так драться. Такие люди выставляют смешанные единоборства на посмешище. Зрители ждут обострений, зрелища, атак. Посмотрите, как дерусь я, даже если проигрываю. Как дерётся Фёдор. Это красивые и зрелищные поединки, которые приятно и пересматривать», — сказал Емельяненко в беседе с журналистами.