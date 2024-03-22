Мухаммад не верит, что Эдвардс согласился провести бои с Махачевым, Чимаевым и Рахмоновым

Топовый боец UFC Белал Мухаммад не верит в то, что руководство UFC предлагало Леону Эдвардсу поединки с Шавкатом Рахмоновым, Исламом Махачевым и Хамзатом Чимаевым, на которые Леон якобы дал согласие.

«Если быть честным, я на самом деле не поверил в то, что ему предложили этих парней. Я знаю, что они предложили это Исламу, но он отказался. Однако я не верю, что они предложили это Шавкату, потому что Шавкат травмирован, и не верю, что они предложили Хамзату, потому что он не делает вес. Так что, по-моему, это было сделано для того, чтобы раскрутить Леона, поскольку он не пользуется социальными сетями, он не даёт интервью, он не раскручивает себя.

Это похоже на то, что Дана Уайт исполняет свои прямые обязанности промоутера. Он должен продвигать этого парня и говорить: «Этот парень — убийца, он соглашался на каждый бой». Но если бы они действительно хотели видеть его на юбилейном турнире, они знали, что могли бы позвонить мне, и я бы сказал «‎да». Это просто говорит мне о том, что они на самом деле не хотели видеть его на UFC 300. Мне кажется, это сделали, чтобы раскрутить Леона и создать впечатление, что он более интересный боец, чем есть на самом деле.

Я чувствую, что наш бой с Леоном вскоре состоится. Я настроен позитивно. Ходят слухи об организации турнира в Манчестере. Мне всё равно где это будет. Я просто хочу контракт с его именем и пятираундовый титульный бой. Пожалуйста», — приводит слова Мухаммада портал MMAJunkie.