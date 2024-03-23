Дарья Железнякова прокомментировала инцидент с Никитой Кологривым

Представительница ММА и дебютантка UFC Дарья Железнякова прокомментировала инцидент с известным киноактёром Никитой Кологривым.

«Ничего хуже нет. Не уважаю людей, которые позволяют себе лишнее. Особенно тех, которые проявляют свою силу на тех, кто заведомо слабее. Я за справедливость. Мне это всё очень сильно не нравится», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, несколько дней назад Никита Кологривый в состоянии сильного алкогольного опьянения начал приставать к официантке в одном из баров Новосибирска, после чего пытался спровоцировать драку с сотрудниками заведения. На данный момент Центральный районный суд Новосибирска арестовал Никиту Кологривого на семь суток по делу о мелком хулиганстве.