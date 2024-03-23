«Во мне взыграла женщина». Железнякова рассказала, как отписалась от Царукяна

Дарья Железнякова прокомментировала инцидент, который произошёл с Арманом Царукяном во время сессии «Вопрос-Ответ» с участниками UFC 300.

«Я зашла на страницу своего знакомого, который очень позитивно отреагировал на его слова. Это вызвало у меня много эмоций негативных. Потому что ранее мне Арман очень нравился. Я даже зашла к нему на страничку и отписалась на эмоциях. Потому что мне не понравилось всё в этом видео. А потом я пересмотрела видео и поняла, что сам вопрос неудобный. И если бы Арман промолчал, это бы тоже было глупо. Поэтому, думаю, он воспитанный и хороший парень. Просто он ответил, вот и всё. Можно было не отписываться. Я поторопилась, во мне взыграла женщина. Вопрос не к Арману, а к человеку, который это спрашивал», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.