Джамал Хилл: для Перейры этот бой добром не закончится

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл считает, что победит нокаутом бразильца и действующего обладателя титула в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейру.

«Я чувствую, что просто лучше, чем он. Я говорил об этом в многочисленных интервью, но люди мне не верят. Я действительно лучше его во всех отношениях. Для него этот бой добром не закончится, вот почему мне нравятся разговоры и шумиха вокруг Перейры как мифического бойца. Вы можете воображать его таким большим, каким вам нравится, но, когда я нокаутирую его, вы поймёте, как вы далеки от того, чтобы понять мой потенциал», — приводит слова Хилла портал Bloody Elbow.

Напомним, поединок между Джамалом Хиллом и Алексом Перейром состоится 14 апреля в Лас-Вегасе и станет главным событием турнира UFC 300.