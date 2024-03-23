Тим Цзю готовится к объединительному бою с Фундорой

Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) опубликовал фотографии подготовки к объединительному поединку с американцем Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 KO), который состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США).

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Напомним, Фундора заменил бывшего объединённого чемпиона мира американца Кита Турмана, отказавшегося от выступления из-за травмы бицепса. Позже стало известно, что на кону поединка также будет стоять вакантный титул WBC.

Себастьяну Фундоре 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и является бывшим временным чемпионом WBC. Единственное поражение потерпел в апреле, уступив нокаутом соотечественнику Брайану Мендосе.

Ранее Цзю высказался о важности поединка с Фундорой.