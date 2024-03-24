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Дарья Железнякова прокомментировала победу в дебютном бою UFC

Дарья Железнякова прокомментировала победу в дебютном бою UFC
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором прокомментировала дебютную победу в UFC.

«9:1
1:0 в UFC
Я очень счастлива», — написала Железнякова.

Напомним, соперницей россиянки стала представительница Мексики Монтсеррат Рендон. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки единогласным решением судей. Таким образом, Железнякова одержала девятую победу в смешанных единоборствах и первую в рамках UFC. Рендон, в свою очередь, потерпела первое поражение в карьере.

В рамках главного боя бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас проводила поединок в наилегчайшем весе с представительницей Бразилии Амандой Рибас. Бой продлился все пять раундов и завершился победой американки единогласным решением судей.

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